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Александр Плющенко победил на соревнованиях в Московской области по 1-му спортивному разряду. Всего было три участника

Сын Евгения Плющенко победил на соревнованиях в Московской области.

Турнир прошел в Ивантеевке. Александр Плющенко стал первым с результатом 158,93 балла.

«Поздравляем Александра Плющенко с победой на соревнованиях Московской области по фигурному катанию на коньках. Саша впервые выступал по 1-му спортивному разряду.

Молодец, Александр! Успешного сезона. Новых побед, высоких результатов. Со спортсменом Евгений Плющенко», – говорится в посте в телеграм-канале «Ангелов Плющенко».

По 1-му спортивному разряду выступили три фигуриста. Протоколы соревнований можно посмотреть здесь.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал «Ангелов Плющенко»
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