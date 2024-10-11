Евгений Плющенко: «У нас с Игнатовым и Муравьевой поставлена задача – войти в тройку на ЧР в этом году. С Костылевой – занять первые места»

Евгений Плющенко рассказал о задачах своих подопечных на сезон.

«Если мы выйдем сейчас на международную арену, мы обыграем всех. Может быть в мужском одиночном катании – не факт, но в топ-3 можно войти. Парное катание у нас всегда было сильное.

Танцы – отдельный вид спорта. Я стараюсь туда не лезть и не следить. Что касается одиночников и женщин, и мужчин, можно бороться.

Мы должны переждать. Мы должны продолжать работать. Что касается моих спортсменов, все работают, все пашут. У нас с Макаром Игнатовым поставлена задача – войти в тройку на чемпионате России в этом году. Также в топ-3 с Соней Муравьевой.

С Леной Костылевой занять первые места. С моим сыном первые места по его разряду. У каждого стоит своя задача», – сказал двукратный олимпийский чемпион, тренер.