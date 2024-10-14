Хавьер Фернандес похвалил в соцсети Александра Плющенко за победу на соревнованиях в Московской области

Хавьер Фернандес похвалил Александра Плющенко за победу на соревнованиях.

11-летний сын Евгения Плющенко победил на турнире в Московской области по 1-му спортивному разряду, набрав 158,93 балла. В его категории было три участника.

Двукратный чемпион мира Фернандес опубликовал в сторис отрывок из выступления Плющенко-младшего и добавил эмодзи, выражающие восхищение.