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Гуменник о травме ноги: «С 14 лет болит почти без остановки, но летом очень сильно обострилась. Сейчас после ЛФК и восстановления стало даже немного лучше»

Фигурист Петр Гуменник рассказал о продолжительных болях из-за травмы.

В декабре Гуменник занял четвертое место на чемпионате России в Омске.

– Перед самим чемпионатом России ничего не беспокоило в плане здоровья?

– Травма довольно серьезная была летом, я долго восстанавливался, но потихоньку к чемпионату России вышел на пик формы.

– Можешь немного поподробнее рассказать про летнее повреждение?

– Травму я получил где-то в середине июля, а мы на сборах были на весь месяц. Первые три дня я отдыхал, потому что наступать на ногу не мог, потом все прошло, и больно было выполнять только специфические движения во время прыжков.

Я начал пытаться кататься, но все равно не получалось, проводил где-то по полчаса на льду в день. Вернулся из Сочи, и врач посоветовал сделать паузу в тренировках.

Эта травма у меня застарелая, она с 14 лет болит почти без остановки, но летом очень сильно обострилась. Сейчас после ЛФК и восстановления стало даже немного лучше, чем было, – сказал Гуменник.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
logoАлександр Гришин
logoсборная России
мужское катание
logoПетр Гуменник
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