Журанков о Гуменнике на ЧР: «В произвольной, если пересматривать его прыжки внимательно, его еще пожалели, а так неизвестно, где бы он был»
Журналист Андрей Журанков высказался о катании Петра Гуменника.
Гуменник занял четвертое место на чемпионате России по фигурному катанию в Омске. После короткой программы он шел вторым.
«Петя Гуменник — браво за короткую программу с этим результатом и такой чистотой, для него это была победа.
Но в произвольной, если пересматривать его прыжки внимательно, его еще пожалели, а так неизвестно, где бы он был. Такие правила сегодня – либо докручиваешь, либо недокручиваешь.
Петя нам очень нравится – скольжение, интеллектуальное катание, все вкусно и запоминается. Но, к сожалению, так недокручивать прыжки — и ты оказываешься там, где ты есть», – сказал Журанков в подкасте «Ход коньком».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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