Журанков о Гуменнике на ЧР: «В произвольной, если пересматривать его прыжки внимательно, его еще пожалели, а так неизвестно, где бы он был»

Журналист Андрей Журанков высказался о катании Петра Гуменника.

Гуменник занял четвертое место на чемпионате России по фигурному катанию в Омске. После короткой программы он шел вторым.

«Петя Гуменник — браво за короткую программу с этим результатом и такой чистотой, для него это была победа.

Но в произвольной, если пересматривать его прыжки внимательно, его еще пожалели, а так неизвестно, где бы он был. Такие правила сегодня – либо докручиваешь, либо недокручиваешь.

Петя нам очень нравится – скольжение, интеллектуальное катание, все вкусно и запоминается. Но, к сожалению, так недокручивать прыжки — и ты оказываешься там, где ты есть», – сказал Журанков в подкасте «Ход коньком».