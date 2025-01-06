Гуменник о чемпионате России: «Обидно, что мне немного не хватило, но с другой стороны, показал вполне неплохой уровень»
Петр Гуменник назвал обидным результат на чемпионате России по фигурному катанию.
В декабре Гуменник занял четвертое место на турнире в Омске.
«Конечно, обидно, что мне немного не хватило, но с другой стороны, показал вполне неплохой уровень. В короткой откатался хорошо, в произвольной сделал четверной лутц, докруты плюс-минус были лучше. Есть прогресс и есть над чем работать, ничего страшного», – сказал Гуменник.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
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