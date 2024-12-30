«Я уже Деда Мороза во время шоу видел много раз, желаний ему много загадал». Гуменник рассказал, как отпразднует Новый год

Петр Гуменник рассказал, как собирается отпраздновать Новый год.

В нынешнем сезоне фигурист занял четвертое место на чемпионате России в Омске.

– Как справляетесь с марафоном новогодних шоу?

– Не так уж сложно принимать участие в таком количестве шоу. Я действующий спортсмен, нахожусь в хорошей форме, только приехал с чемпионата России. На соревнованиях ты концентрируешься на элементах. Когда выступаешь перед детьми – работаешь на публику, это тоже непросто. Дети ценят артистизм, а на правильное ребро на лутце, например, не посмотрят.

– Что сложнее – пять ледовых шоу или пять произвольных программ?

– Пять произвольных все‑таки сложнее, там я исполняю много четверных.

– Как будешь праздновать Новый год? Какое желание загадаешь?

– Я уже Деда Мороза во время шоу видел много раз, желаний ему много загадал. Планирую отпраздновать с семьей, с родителями.

– Какое у тебя любимое новогоднее блюдо?

– Главное – хорошо поесть. Неважно что, – сказал Гуменник .