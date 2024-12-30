«Я уже Деда Мороза во время шоу видел много раз, желаний ему много загадал». Гуменник рассказал, как отпразднует Новый год
В нынешнем сезоне фигурист занял четвертое место на чемпионате России в Омске.
– Как справляетесь с марафоном новогодних шоу?
– Не так уж сложно принимать участие в таком количестве шоу. Я действующий спортсмен, нахожусь в хорошей форме, только приехал с чемпионата России. На соревнованиях ты концентрируешься на элементах. Когда выступаешь перед детьми – работаешь на публику, это тоже непросто. Дети ценят артистизм, а на правильное ребро на лутце, например, не посмотрят.
– Что сложнее – пять ледовых шоу или пять произвольных программ?
– Пять произвольных все‑таки сложнее, там я исполняю много четверных.
– Как будешь праздновать Новый год? Какое желание загадаешь?
– Я уже Деда Мороза во время шоу видел много раз, желаний ему много загадал. Планирую отпраздновать с семьей, с родителями.
– Какое у тебя любимое новогоднее блюдо?
– Главное – хорошо поесть. Неважно что, – сказал Гуменник.
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