Плишкин о парном катании: «К сожалению, выкидывают много хореографии в угоду элементам. Сделайте связующие как у танцоров, не катайтесь так много параллельно – и будете непобедимы»

Хореограф Сергей Плишкан призвал фигуристов-парников обратиться к танцам.

– Если придет озарение, можно сейчас сделать новых Пападакис и Сизерона, которые всех будут выносить?

– Я думаю, да. Но многое должно совпасть, не только озарение прийти. Твердая повседневная работа, вера в себя, правильные люди должны окружать. Надо верить в себя. Пробовать. И искать, искать, искать. Я же долго следил за «Монреаль тим» – не сразу же они нашли свой хук, идею перенести контемпорари на лед. Чтобы все смотрелось полегче, так, как будто опытные танцовщики на полу резко научились кататься.

Сейчас, я считаю, открыта дорога в парном катании. Если парники начнут кататься как танцоры – все! Сделайте связующие элементы как у танцоров, не катайтесь так много параллельно – и вы будете непобедимы. И в танцах, считаю, в ближайшие 4-6 лет будет окошко с возможностью принести что-то свежее и новое. И зритель будет голоден до этого, будет готов это воспринять.

– Спортивным парам, наверное, особенно сложно что-то ставить необычное.

– Они, к сожалению, часто выкидывают много хореографии в угоду элементам, не хватает «физики». А так задумки очень необычные у нас бывают. Например, в этом году у Анастасии Метелкиной и Луки Берулавы программа о том, что перед смертью перед глазами вся жизнь. Она касается старика, он умирает, а дальше все 4 минуты 10 секунд программы – жизнь в обратной перемотке.

Возвращается зрение, слух – она его за ухо трогает, потом он еще молодеет, снова работает, у него бизнес. Вспоминает, как стал папой, сделал предложение, пошел в университет, был маленьким мальчиком. А смысл программы такой: может быть, жизнь смертью начинается? Может быть, смерть и есть наш главный ангел-хранитель, который бережет тебя всю жизнь, потому что знает: уйти ты должен именно в свой час… – сказал Плишкин .