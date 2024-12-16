Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпиаду-2026 пройдет в сентябре в Пекине
Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпиаду-2026 пройдет в сентябре.
Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о проведении отдельных соревнований для отбора на Олимпийские игры. Раньше дополнительные квоты можно было получить на турнире Nebelhorn Trophy, который проходил в сентябре в рамках серии ISU Challenger.
Квалификационные соревнования пройдут с 17 по 21 сентября в Пекине.
В случае допуска россиян к международным стартам этот турнир станет последней возможностью завоевать квоты на Игры в Милане.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ISU
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