Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпиаду-2026 пройдет в сентябре в Пекине

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпиаду-2026 пройдет в сентябре.

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о проведении отдельных соревнований для отбора на Олимпийские игры. Раньше дополнительные квоты можно было получить на турнире Nebelhorn Trophy, который проходил в сентябре в рамках серии ISU Challenger.

Квалификационные соревнования пройдут с 17 по 21 сентября в Пекине.

В случае допуска россиян к международным стартам этот турнир станет последней возможностью завоевать квоты на Игры в Милане.