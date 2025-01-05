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Яна Рудковская: «Я думаю, что у Трусовой большие шансы на 2030 год. Конечно, думаешь, а как возможно в 25 лет вернуться на Олимпиаду? Но у меня есть пример моего мужа»

Яна Рудковская считает, что Александра Трусова может вернуться к Олимпиаде-2030.

Трусовой 20 лет, она не выступала на соревнованиях с ноября 2022 года. Сейчас она участвует в ледовых шоу Евгения Плющенко, продюсером которых является Рудковская. 

«Я думаю, что у нее большие шансы на 2030 год. Будет очень сложно возвращаться. При условии, что подрастают такие девочки, как Лена Костылева, Маргарита Базылюк.

У нас много классных спортсменов, очень техничных. Конечно, думаешь, а как возможно в 25 лет вернуться на Олимпиаду? Но у меня есть пример моего мужа (Евгений Плющенко), в его возвращение вообще никто никогда не верил, он вернулся в 27 и в 31.

Трусова – девочка с очень сильным характером. Я таких спортсменок в своей жизни не встречала.

История Саши – это история Золушки – девочки из Рязани. Она почему стала примером и символом женского фигурного катания? Потому что она преодолела, она делала все, чтобы исполнилась ее мечта – прыгнуть пять четверных, у нее очень сильный характер.

Это необычная девочка. Если Саша захочет, реально захочет вернуться, я думаю, что это возможно. Как она вернется, какое место займет, непонятно – но будет бороться», – сказала Рудковская. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoЕвгений Плющенко
logoЯна Рудковская
женское катание
logoсборная России
ТАСС
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