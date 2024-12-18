Яна Рудковская: «Интерес к фигурному катанию упал, потому что нет международных стартов. За эти годы никто не стал мегазвездой, как были Трусова, Щербакова, Валиева, так и остались»
– Почему на этапах Гран-при России не удается собрать полную арену, а на шоу Плющенко получается? Вы топ-менеджер, гендиректор академии «Ангелы Плющенко», понимаете в том, как собирать стадионы.
– Сейчас интерес к фигурному катанию очень упал, потому что нет международных стартов. Я по-прежнему считаю, что чемпионат России не дает, к сожалению, такой популярности, как чемпионаты Европы, мира и тем более Олимпийские игры. Когда за тебя болеют как за представителя страны – это совершенно другие ощущения.
Я прошла со своим мужем два олимпийских цикла, Ванкувер и Сочи, и знаю, что такое переживать за Евгения Плющенко на Олимпийских играх и на чемпионате России. Это разные вещи, абсолютно разные эмоции. Поэтому пока у нас не будет международных стартов, интерес к фигурному катанию останется на том уровне, на котором он сейчас есть.
Я, к сожалению, вижу, что нет звезд-мальчиков мегамасштаба и нет звезд-девочек. За эти годы никто не стал мегазвездой. Как были Трусова, Щербакова, Валиева, так они и остались.
– Нет других методов, кроме международных стартов?
– Я считаю, что нет. Ни один чемпионат страны, никакие прыжковые турниры не сравнятся. Понятно, что это помогает, поддерживает спортсменов. За это гигантское спасибо нашей федерации. Они с Первым каналом постоянно что-то придумывают. Если бы не их совместные коммерческие проекты, многие бы давно закончили.
Кстати, по поводу мужского одиночного катания. Вы же видите, что девочек теперь ставят не последними? Последними стали ставить мальчиков, – сказала Рудковская.
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