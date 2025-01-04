Элизабет Турсынбаева: «Если Самоделкина будет выходить на международные старты с четверными, у нее очень большие шансы занимать призовые места»
Элизабет Турсынбаева оценила перспективы Софьи Самоделкиной.
«Я видела ее выступление давно, когда она выступала за Россию. Конечно, у нее очень высокий уровень, она прыгает четверные прыжки. Если Софья будет выходить на международные старты с ними, то у нее есть очень большие шансы занимать призовые места. Так как россиянки не участвуют в международных стартах, открылся путь для спортсменок такого уровня, у которых есть четверные прыжки.
Конечно, сейчас уже и фигуристки из других стран – японки, кореянки и американки – делают элементы [ультра-си], но все же, наверное, конкуренция чуть меньше без россиянок», – сказала серебряный призер ЧМ-2019 в интервью SPORT+ Qazaqstan.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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