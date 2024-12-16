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Гербольдт о Самоделкиной: «Думаю, она рассчитывает на победу на чемпионате четырех континентов. Как минимум на пьедестал»

Катарина Гербольдт оценила перспективы Софьи Самоделкиной в текущем сезоне.

15 декабря Самоделкина победила на чемпионате Казахстана, набрав 175,70 балла по сумме программ.

– Любая победа всегда престижна. Ни у кого не было сомнений, что Софья победит на этом турнире. Думаю, для этого она и переходила кататься за Казахстан. Для спортсмена эта победа очень важна, так как совсем другие чувства, когда ты первый номер сборной.

– Как можете оценить ее перспективы на предстоящем чемпионате четырех континентов?

– Не могу говорить о ее форме, но, думаю, она рассчитывает на победу. Как минимум на пьедестал, – сказала бронзовый призер чемпионата России-2009 Гербольдт.

Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию пройдет с 19 по 23 февраля 2025 года

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
чемпионат четырех континентов
Катарина Гербольдт
женское катание
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