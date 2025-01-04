Турсынбаева о допинге Валиевой: «Не верю, чтобы спортсменки из группы Тутберидзе специально что-то принимали»

Элизабет Турсынбаева высказалась о допинге Камилы Валиевой.

«Насколько я помню, когда тренировалась у Тутберидзе , она нам постоянно говорила проверять даже капли для носа, потому что там могут быть запрещенные препараты. Постоянно нам напоминала.

Помню, что ко мне тоже приходили, бывало в 5 утра, допинг-офицеры. Это была обязательная процедура – они могли прийти в любой день, чтобы взять анализы. Честно говоря, не верю, чтобы [спортсменки из группы Тутберидзе] специально что-то принимали.

Допинг у соперниц? Никогда не сталкивалась с этим. Я просто не знаю даже, как какой-либо допинг может помочь в фигурном катании. Это такой спорт... Честно говоря, понятия не имею», – сказала серебряный призер ЧМ-2019 в интервью SPORT+ Qazaqstan.