«У меня что-то хрустит. Если у вас тоже – это нормально». Загитова показала, как выполняет физические упражнения

Алина Загитова показала, как выполняет физические упражнения на гибкость.

Видео с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию опубликовал Первый канал.

«У меня что-то хрустит. Если у вас тоже – то это нормально», – сказала Загитова во время одного из упражнений.