«Видно у него в глазах животный взгляд – все свое заберет». Загитова записала влог о мужских произвольных программах на ЧР

Алина Загитова записала влог о мужских произвольных программах чемпионата России.

Видео опубликовал Первый канал. Соревнования завершились в Омске 21 декабря.

«Видно у него в глазах животный взгляд – такой прям, что он никому не отдаст, все свое заберет. Первый раз вижу у него такой взгляд, мне аж страшно стало», – сказала олимпийская чемпионка Загитова , комментируя прокат Евгения Семененко, который стал бронзовым призером турнира.

Победу одержал Владислав Дикиджи, второе место занял Глеб Лутфуллин.