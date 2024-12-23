«Видно у него в глазах животный взгляд – все свое заберет». Загитова записала влог о мужских произвольных программах на ЧР
Алина Загитова записала влог о мужских произвольных программах чемпионата России.
Видео опубликовал Первый канал. Соревнования завершились в Омске 21 декабря.
«Видно у него в глазах животный взгляд – такой прям, что он никому не отдаст, все свое заберет. Первый раз вижу у него такой взгляд, мне аж страшно стало», – сказала олимпийская чемпионка Загитова, комментируя прокат Евгения Семененко, который стал бронзовым призером турнира.
Победу одержал Владислав Дикиджи, второе место занял Глеб Лутфуллин.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Первый канал
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