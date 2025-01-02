Дмитрий Алиев: «Борюсь с травмой на протяжении всего сезона. Потихоньку она сходит на нет, но бывают моменты, когда чувствую боль»

Фигурист Дмитрий Алиев рассказал, что весь сезон борется с травмой.

На чемпионате России Алиев занял 9-е место.

«Я с травмой борюсь на протяжении всего сезона, но у меня много лечебной физической культуры. Потихоньку травма сходит на нет, но бывают моменты, когда я чувствую боль», – сказал чемпион Европы 2020 года.