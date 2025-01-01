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«Счастливого Нового года». Липницкая показала фото с детьми и Михайловым

Юлия Липницкая показала семейные фото с детьми и Михайловым.

«Счастливого Нового года», – подписала Липницкая.

За него вышла замуж Липницкая. Знакомимся с Дмитрием Михайловым 

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: соцсети Липницкой
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Дмитрий Михайлов
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