Александр Свинин: «Хочу поздравить Михайлова и Липницкую с браком и рождением ребенка. Дай бог, чтобы у них в жизни все было хорошо»

Тренер Свинин поздравил Липницкую и Михайлова с браком и рождением ребенка.

Юлия Липницкая и Дмитрий Михайлов поженились в июне, а в конце сентября у пары родился сын.

«Конечно, хочу поздравить Дмитрия и Юлию с браком, а также с рождением ребенка. Дай бог, чтобы у них в жизни все было хорошо и желаю им только счастья», – сказал бывший тренер Михайлова Александр Свинин.

Дмитрий Михайлов: «Мы с Липницкой поженились, и для нас обоих этот брак первый. Когда придет время, с радостью покажем вам нашего сына»