Александр Свинин: «Хочу поздравить Михайлова и Липницкую с браком и рождением ребенка. Дай бог, чтобы у них в жизни все было хорошо»
Тренер Свинин поздравил Липницкую и Михайлова с браком и рождением ребенка.
Юлия Липницкая и Дмитрий Михайлов поженились в июне, а в конце сентября у пары родился сын.
«Конечно, хочу поздравить Дмитрия и Юлию с браком, а также с рождением ребенка. Дай бог, чтобы у них в жизни все было хорошо и желаю им только счастья», – сказал бывший тренер Михайлова Александр Свинин.
Дмитрий Михайлов: «Мы с Липницкой поженились, и для нас обоих этот брак первый. Когда придет время, с радостью покажем вам нашего сына»
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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