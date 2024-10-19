За него вышла замуж Липницкая

Хореограф Дмитрий Михайлов подтвердил, что теперь они с Юлией Липницкой – семья.

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Ответил на вопросы о женитьбе на Липницкой и совместном ребенке

18 октября появилась информация, что Липницкая родила второго ребенка. Сначала не верилось – Юлия активно работает тренером в «Ангелах Плющенко», о беременности не объявляла, да и отец ее дочки Каталины Владислав Тарасенко находился в зоне боевых действий.

Чуть позже появился и другой инсайд: этим летом Липницкая вышла замуж за Михайлова, именно он отец ее второго ребенка.

Дмитрий на правах главы семьи все объяснил:

«Впервые приходится делать вынужденное обращение...

Да, мы с Юлей поженились. И для нас обоих этот брак является первым. У нас недавно родился замечательный ребенок, и это настоящее счастье! Мы спокойно рассказали бы про это тогда, когда посчитали бы нужным.

Спасибо большое всем, кто поздравил с этими событиями нашу семью! Также спасибо тем журналистам, кто не стал (без какого-либо подтверждения) выносить нашу личную жизнь в СМИ, абсолютно нарушая личные границы.

Когда придет время, с радостью покажем вам нашего сына❤️».

Уточнение про первый брак появилось не просто так. В ноябре-2022 Евгений Плющенко так говорил про уход Тарасенко в армию: «Дома у него остались жена и маленький ребенок, но он все равно поехал».

Официальной информации о браке Липницкой и Тарасенко не было, хотя они и носили кольца.

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Юлия и Дмитрий – ровесники, им по 26 лет, работают в «Ангелах Плющенко». Именно Михайлов – основной хореограф академии.

Дмитрий тоже выступал на соревнованиях – сначала как одиночник, затем перешел в танцы. В дуэте с Евой Куць попадал на подиум юниорской серии Гран-при, брал медали на внутренних стартах, соревнуясь с Дианой Дэвис, Елизаветой Худайбердиевой, Дэвидом Нарижным.

В 2019-м завершил карьеру спортсмена и начал тренировать в «Ангелах».

«Что важно было, когда я искал тренеров? Это одиночник в прошлом, и было бы здорово, если бы был бы еще и танцором. Михайлов – одиночник и танцор, владение коньком, хореографией, техникой. Потом он сам прыгал тройной аксель, четверной прыжок. Он молодой, энергичный, действительно прет энергия», – так описывал молодого специалиста Плющенко.

А вот что говорил сам Дмитрий:

«У меня хорошая техническая база одиночника, ее заложила потрясающий тренер Инна Германовна Гончаренко. Поэтому я работаю на удочке с Сашей Трусовой, другими спортсменами. Да, я четыре года был в танцах, но 12 лет перед этим занимался одиночным катанием с грамотными людьми».

В 2020-м Евгений сколотил группу вместе с Михайловым и Сергеем Розановым. Когда Розанов покинул «Ангелов», Дмитрий укрепился в статусе главного помощника Плющенко. Выводил спортсменок на лед – один, с Плющенко и с другими специалистами, например, Еленой Ильиных.

А еще активно рассказывал про планы и достижения главных звезд академии.

Саши Трусовой:

● «Будем пробовать усиливать контент по мере поступления. Мы готовим ее физическую форму к исполнению пяти четверных. Как будет готова, сразу же добавим» (октябрь-2020).

● «Что важно – Сашу давно зовут королевой четверных, и этот титул при ней. Но она стала намного лучше владеть коньком, стала чувствовать музыку. Она не просто «попрыгунчик», как кому-то кажется. Она хорошо прыгает, но она теперь другая, в презентации программ сделан большой шаг вперед. Это нельзя не увидеть» (декабрь-2020).

● «Пять четверных – это была изначальная цель. Другого исхода не видели. Саша действительно была готова, но чуть-чуть не справилась. Зачем переубеждать? Была готова, и все это видели на тренировках, она исполняла достойные прокаты» (апрель-2021).

Софьи Муравьевой:

● «Софья очень способная и надежная спортсменка. Много работы проделано и еще предстоит проделать. Изучаем четверной сальхов, думаю, что в ближайшее время будем исполнять. Пока все в стадии изучения, но прыжок уже близок. Как будет окончательно готов, так сразу покажем его» (сентябрь-2020).

● «Соня – молодец, представила программы, хорошо их презентовала, старалась. В произвольной у нее по задумке будет два тройных акселя, и по развитию дальше выход в четверные прыжки.

Но пока мы не можем о них говорить, потому что она восстанавливается. В целом мы довольны, что она справилась. Для нее это тяжело, у нее первый сезон, и она не в полной готовности в него входит. А когда ты не готов, уверенность немного пропадает» (сентябрь-2022).

Михайлов работал с Софьей Титовой, Вероникой Жилиной и другими.

По традиции «Ангелов» молодого тренера задействовали и в шоу. Выступал с Трусовой в «Союзе чемпионов» и «Снегурочке».

В «Золушке» – в роли принца, главную роль там играла Юлия Липницкая.

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В тексте использованы цитаты с сайтов «Р-Спорт», «Матч ТВ», «Спорт-Экспресс».

Фото: instagram.com/mikhailov_d.s/ ; РИА Новости /Александр Вильф, Максим Богодвид, Максим Блинов