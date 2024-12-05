Журналист Дмитрий Кузнецов: «Инсайд о замужестве взбесил и разозлил Липницкую больше, чем факт про ребенка»

Журналист Дмитрий Кузнецов рассказал о реакции Юлии Липницкой на инсайде о семье.

«Я не давал инсайд, что Липницкая вышла замуж. Это дал «Матч ТВ ». Я написал, что она родила второго ребенка, но не говорил от кого. Это чтобы все понимали, что я моральный камертон на самом деле и сдерживаю себя. Про Дмитрия Михайлова написал «Матч ТВ». И насколько я знаю, именно это больше взбесило и разозлило Юлию Липницкую, чем факт про ребенка.

Про ребенка очень просто – она появлялась публично на соревнованиях. Я долго знал. Но когда человек за несколько дней до родов приходит на соревнования – и люди смотрят. Я не буду лезть в физиологические особенности, что вроде как не прям видно, но все равно люди понимают. Юлия приходила на публичные мероприятия, не скрывала этого. Она, конечно, не говорила всем: смотрите, я рожаю. Но она точно не скрывала этого момента.

И когда мне уже самому написали: ты не хочешь осветить тему? Я такой: наверное, все-таки интересно. Для тусовки это был секрет полишинеля. Мне кажется, я ничего не нарушил. Плюс Юлия не тот человек, который сильно пойдет на контакт с журналистами. Мое единственное общение с ней было оборвано ей, она жестко отнеслась к предложению поговорить.

Мне не кажется, что я вскрыл что-то такое страшное. Меньше этичности в том, чтобы называть того, кто отец ребенка. Соревноваться в этичности я точно не буду. Это не моя поляна», – отметил Кузнецов в подкасте «Чистый хвост» .

За него вышла замуж Липницкая