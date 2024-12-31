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Катарина Гербольдт: «Конец года скрасила новость, что наших ребят допускают до отбора на Олимпиаду. Самое главное и счастливое событие уходящего года»

Катарина Гербольдт подвела итоги года в фигурном катании.

«Конец года скрасила новость, что наших ребят допускают до отбора на Олимпиаду. Мне кажется, это самое главное и счастливое событие уходящего года.

Хочется пожелать нашим спортсменам здоровья и удачи! Надеемся, увидим наших лучших из лучших спортсменов на Олимпиаде. У нас таких много.

Жаль, что только по одной квоте и с нейтральным флагом. Но все знают, что это российские спортсмены. Вся страна будет болеть и переживать.

Это здорово для спортсменов — будет хорошая мотивация в следующем сезоне», — сказала Гербольдт. 

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много

И как теперь выбирать фигуристов на Олимпиаду?

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
женское катание
танцы на льду
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мужское катание
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Катарина Гербольдт
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