Катарина Гербольдт: «Конец года скрасила новость, что наших ребят допускают до отбора на Олимпиаду. Самое главное и счастливое событие уходящего года»
Катарина Гербольдт подвела итоги года в фигурном катании.
«Конец года скрасила новость, что наших ребят допускают до отбора на Олимпиаду. Мне кажется, это самое главное и счастливое событие уходящего года.
Хочется пожелать нашим спортсменам здоровья и удачи! Надеемся, увидим наших лучших из лучших спортсменов на Олимпиаде. У нас таких много.
Жаль, что только по одной квоте и с нейтральным флагом. Но все знают, что это российские спортсмены. Вся страна будет болеть и переживать.
Это здорово для спортсменов — будет хорошая мотивация в следующем сезоне», — сказала Гербольдт.
Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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