Катарина Гербольдт: «Конец года скрасила новость, что наших ребят допускают до отбора на Олимпиаду. Самое главное и счастливое событие уходящего года»

Катарина Гербольдт подвела итоги года в фигурном катании.

«Конец года скрасила новость, что наших ребят допускают до отбора на Олимпиаду. Мне кажется, это самое главное и счастливое событие уходящего года.

Хочется пожелать нашим спортсменам здоровья и удачи! Надеемся, увидим наших лучших из лучших спортсменов на Олимпиаде. У нас таких много.

Жаль, что только по одной квоте и с нейтральным флагом. Но все знают, что это российские спортсмены. Вся страна будет болеть и переживать.

Это здорово для спортсменов — будет хорошая мотивация в следующем сезоне», — сказала Гербольдт.

Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много

И как теперь выбирать фигуристов на Олимпиаду?