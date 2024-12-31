Ренат Лайшев: «Для российского фигурного катания 2024-й получился великолепным. Порадовало все в этом году!»
Ренат Лайшев заявил, что российские фигурное катание остается лучшим в мире.
Российские спортсмены не выступают на международных соревнованиях с марта 2022 года.
«Для российского фигурного катания 2024-й получился великолепным. Порадовало все в этом году!
Особенно — что российское фигурное катание остается лучшим в мире. Наши ребята доказали это не один раз», — сказал президент «Самбо-70» Ренат Лайшев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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