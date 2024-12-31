Ренат Лайшев: «Для российского фигурного катания 2024-й получился великолепным. Порадовало все в этом году!»

Ренат Лайшев заявил, что российские фигурное катание остается лучшим в мире.

Российские спортсмены не выступают на международных соревнованиях с марта 2022 года.

«Для российского фигурного катания 2024-й получился великолепным. Порадовало все в этом году!

Особенно — что российское фигурное катание остается лучшим в мире. Наши ребята доказали это не один раз», — сказал президент «Самбо-70» Ренат Лайшев.