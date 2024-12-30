Татьяна Мишина: «Во всех видах наши спортсмены близки к уровню топовых фигуристов мира. Возвращение на международную арену не застанет нас врасплох»
«2024 год прошел успешно для российского фигурного катания. Наша федерация провела очень много соревнований. А спортсмены показали достаточно высокий уровень прокатов.
Надо сказать, что во всех видах наши спортсмены близки к уровню топовых фигуристов мира. Конечно, трудно заочно соревноваться без личного участия на международных соревнованиях. Ведь в каждом старте есть свои критерии и взгляды.
Но мы следим за международным уровнем, поэтому вся тенденция идет к тому, что возвращение на международную арену не застанет нас врасплох. Нет такого, что мы застряли на каком-то уровне. У нас достаточно высокий уровень, однако мы давно не соревновались, поэтому будет дополнительный стресс.
Чемпионат России показал, что мужчины, женщины и пары на высоком уровне. В этих трех видах, по-моему, очень высокий уровень», – сказала тренер.
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