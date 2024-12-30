Татьяна Мишина: «Во всех видах наши спортсмены близки к уровню топовых фигуристов мира. Возвращение на международную арену не застанет нас врасплох»

Татьяна Мишина оценила уровень российских фигуристов относительно иностранных.

«2024 год прошел успешно для российского фигурного катания. Наша федерация провела очень много соревнований. А спортсмены показали достаточно высокий уровень прокатов.

Надо сказать, что во всех видах наши спортсмены близки к уровню топовых фигуристов мира. Конечно, трудно заочно соревноваться без личного участия на международных соревнованиях. Ведь в каждом старте есть свои критерии и взгляды.

Но мы следим за международным уровнем, поэтому вся тенденция идет к тому, что возвращение на международную арену не застанет нас врасплох. Нет такого, что мы застряли на каком-то уровне. У нас достаточно высокий уровень, однако мы давно не соревновались, поэтому будет дополнительный стресс.

Чемпионат России показал, что мужчины, женщины и пары на высоком уровне. В этих трех видах, по-моему, очень высокий уровень», – сказала тренер.