0

Дрозд о конкуренции в танцах на льду: «Я бы не сказал, что надо кого-то догонять. У каждого спортсмена своя дорога»

Елизавета Шичина и Павел Дрозд оценили конкуренцию в танцах на льду в России.

Павел, в прошлом году вы катались в паре с Елизаветой Шанаевой и заняли четвертое место на национальном первенстве. Сейчас с новой партнершей вы на 10-й строчке.

Павел: Я не думаю, что стоит сравнивать результаты, потому что год от года ситуация меняется. В этом году сложилась серьезная конкуренция в танцах.

Можно сказать, что, наверное, сейчас два самых интригующих вида – это мужское одиночное и танцы на льду по количеству претендентов на высокие результаты. Много новых интересных пар. Находясь во «внутренней» борьбе, мы в качестве нового дуэта показали большой рост.

Александра Степанова и Иван Букин удерживают лидерство много лет. У нас в целом стабильная тройка лидеров, можно ли как-то изменить эту тенденцию?

Павел: Саша и Ваня – очень мастеровитая пара и нельзя не учитывать, что ребята колоссальное количество лет катаются вместе, чувствуют друг друга и это дает свои преимущества. Нужно кататься, работать, доказывать каждый раз делом.

Я бы не сказал, что надо кого-то догонять. У каждого спортсмена своя дорога: у кого-то более тернистая, долгая, у кого-то более прямая, складывается по-разному. Главный ключ – это работа, нужно стараться, творить, искать новые решения и снова работать и не останавливаться. <...>

– Лиза, вы не боялись, что вас будут сравнивать с Елизаветой Шанаевой? Вы – новый человек, и сравнение неизбежно так или иначе.

Елизавета: Нет, не боялась. Страха именно сравнения с Лизой не было. Всегда есть страх чего-то нового и неизвестного. Когда в новое что-то вступаешь это, скорее, волнительно, а не страшно.

– Есть ли у вас ощущение, что интерес именно к танцам на льду падает? На первых разминках почти всегда полупустые трибуны.

Павел: Я бы так не сказал. Мне кажется, есть определенная цикличность. сейчас появилось достаточно большое количество интересных дуэтов. Точно так же у нас был период, когда говорили, что совершенно нет мужского одиночного катания. Сейчас так нельзя сказать, потому что интрига колоссальная.

Действительно, на некоторых этапах у нас были где-то полные трибуны, где-то полупустые, но я бы не связывал это конкретно с нашим видом. Возможно, где-то день недели менее удобный или время, также от города к городу ситуация разная.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт день за днем
Елизавета Шичина
logoчемпионат России
logoсборная России
logoИван Букин
logoЕлизавета Шанаева
танцы на льду
logoПавел Дрозд
logoАлександра Степанова
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Результаты «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: команды Галлямова и Кондратюка делят лидерство, команда Савосина – 3-я
12123 декабря, 19:27
⚡ Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Степанова и Букин победили в танцах на льду, Худайбердиева и Базин – 2-е, Хавронина и Нарижный – 3-и
169020 декабря, 10:13
⚡️ Чемпионат России по фигурному катанию-2025. Степанова и Букин выиграли ритм-танец, Хавронина и Нарижный – 2-е, Худайбердиева и Базин – 3-и
136219 декабря, 09:31
Рекомендуем
Главные новости
Роднина о фигурном катании: «Я за то, чтобы техническая часть прогрессировала, но эстетическая и художественная не уступали»
9сегодня, 17:14
Алексей Ягудин: «Дикиджи с чистым прокатом на Олимпиаде – это максимум шестое место. Семененко более стабильный в моем понимании»
160сегодня, 16:38
Татьяна Мишина: «Во всех видах наши спортсмены близки к уровню топовых фигуристов мира. Возвращение на международную арену не застанет нас врасплох»
7сегодня, 16:18
Путин учредил президентские стипендии для спортсменов и тренеров. Выплаты составят от 25 до 60 тысяч рублей
56сегодня, 15:44
Худайбердиева об интервью Загитовой и Медведевой: «Ведущие совершенно не подготовились к выпускам. Считаю преступлением делать такие пресные беседы»
28сегодня, 15:05
Худайбердиева о российских танцах на льду: «Молодых никто искусственно не придерживает, как это было испокон веков. Это хорошая тенденция для развития»
27сегодня, 14:42
Туктамышева о роли принцессы в шоу: «Игривая, немного избалованная, гротескная. Мне понравилось, такой образ подходит моему состоянию»
7сегодня, 13:56
Наталья Бестемьянова: «Каждого, кто выиграл чемпионат России, можно назвать спортсменом года. Они и будут главными претендентами на поездку на Олимпиаду»
7сегодня, 12:59
Медведева об отборе на Олимпиаду: «Мне кажется, Садкова – не тот претендент, которого будет рассматривать федерация. Будет ряд фигуристок выше»
337сегодня, 11:27
Ирина Роднина: «Последние два сезона я практически не смотрела фигурное катание. Международные соревнования нам сильно не показывают, а лазить по интернету и выискивать было лень»
27сегодня, 09:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» опубликовал видео с фигуристом Ежловым, исполняющим сальто на льду в именной футболке: «Новогодний подарок для вас совсем скоро!»
2сегодня, 18:05Видео
Щербакова провела мастер-класс в Москве: «Поделилась с гостями катка в «Лужниках» техникой выполнения элементов, секретами разминки и многим другим»
2сегодня, 15:58
Психолог Маремпольская: «После комментария о Загитовой и ее истории с грантом мне в мессенджеры пишут угрозы и негативные сообщения»
20сегодня, 13:50
«Я уже Деда Мороза во время шоу видел много раз, желаний ему много загадал». Гуменник рассказал, как отпразднует Новый год
2сегодня, 13:36
Тарасова поздравила Чайковскую с 85-летием: «В юбилей желаю Елене отметить его и идти дальше. Она тренер сборной, у меня тоже такая работа, и она прекрасна»
5сегодня, 09:56
Акатьева о возвращении: «Сомнений ни на секунду не было. Ни в один момент не думала, что могу вот так все бросить»
925 декабря, 07:58
Роднина об отказе Загитовой в гранте: «Нет смысла рассуждать, справедливо это или нет. Наверняка есть положения, где оговорены все особенности»
824 декабря, 09:23
Александр Тихонов о допуске фигуристов: «Соревноваться стоит даже на условиях урезанных составов. Если мы приедем полными в каждом виде программы, весь пьедестал будет за нами»
823 декабря, 13:49
Даниил Самсонов: «Точно подам заявку на «Русский вызов». По поводу прыжкового чемпионата пока не знаю точно – в этом году не очень хочется ехать»
223 декабря, 12:05
Вероника Яметова: «Не так чисто откатала программы, как хотелось, но я довольна. Это был мой первый опыт выступления на такой большой арене»
221 декабря, 12:38
Рекомендуем