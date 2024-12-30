Дрозд о конкуренции в танцах на льду: «Я бы не сказал, что надо кого-то догонять. У каждого спортсмена своя дорога»

Елизавета Шичина и Павел Дрозд оценили конкуренцию в танцах на льду в России.

– Павел, в прошлом году вы катались в паре с Елизаветой Шанаевой и заняли четвертое место на национальном первенстве. Сейчас с новой партнершей вы на 10-й строчке.

Павел : Я не думаю, что стоит сравнивать результаты, потому что год от года ситуация меняется. В этом году сложилась серьезная конкуренция в танцах.

Можно сказать, что, наверное, сейчас два самых интригующих вида – это мужское одиночное и танцы на льду по количеству претендентов на высокие результаты. Много новых интересных пар. Находясь во «внутренней» борьбе, мы в качестве нового дуэта показали большой рост.

– Александра Степанова и Иван Букин удерживают лидерство много лет. У нас в целом стабильная тройка лидеров, можно ли как-то изменить эту тенденцию?

Павел : Саша и Ваня – очень мастеровитая пара и нельзя не учитывать, что ребята колоссальное количество лет катаются вместе, чувствуют друг друга и это дает свои преимущества. Нужно кататься, работать, доказывать каждый раз делом.

Я бы не сказал, что надо кого-то догонять. У каждого спортсмена своя дорога: у кого-то более тернистая, долгая, у кого-то более прямая, складывается по-разному. Главный ключ – это работа, нужно стараться, творить, искать новые решения и снова работать и не останавливаться. <...>

– Лиза, вы не боялись, что вас будут сравнивать с Елизаветой Шанаевой? Вы – новый человек, и сравнение неизбежно так или иначе.

Елизавета : Нет, не боялась. Страха именно сравнения с Лизой не было. Всегда есть страх чего-то нового и неизвестного. Когда в новое что-то вступаешь это, скорее, волнительно, а не страшно.

– Есть ли у вас ощущение, что интерес именно к танцам на льду падает? На первых разминках почти всегда полупустые трибуны.

Павел : Я бы так не сказал. Мне кажется, есть определенная цикличность. сейчас появилось достаточно большое количество интересных дуэтов. Точно так же у нас был период, когда говорили, что совершенно нет мужского одиночного катания. Сейчас так нельзя сказать, потому что интрига колоссальная.

Действительно, на некоторых этапах у нас были где-то полные трибуны, где-то полупустые, но я бы не связывал это конкретно с нашим видом. Возможно, где-то день недели менее удобный или время, также от города к городу ситуация разная.