Роднина о фигурном катании: «Я за то, чтобы техническая часть прогрессировала, но эстетическая и художественная не уступали»

Ирина Роднина хочет, чтобы в фигурном катании прогрессировала не только техника.

«Если все вопросы решены, то можно штурмовать прыжок в четыре оборота. Если все, что связано со скольжением, хореографией, то есть с тем, чем интересно фигурное катание, решено, то все уходит в цифры. С приходом цифровых технологий мы уже ушли в цифры в подсчете оборотов. Прогресс остановить невозможно.

Я за то, чтобы техническая часть прогрессировала, но эстетическая и художественная составляющая не уступали. А у нас техника разбегается с эстетикой. У нас очень много ледовых шоу, на которых выходят и накручивают обороты. Пока фигуристы молоды и без травм», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.