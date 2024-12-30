Роднина о фигурном катании: «Я за то, чтобы техническая часть прогрессировала, но эстетическая и художественная не уступали»
Ирина Роднина хочет, чтобы в фигурном катании прогрессировала не только техника.
«Если все вопросы решены, то можно штурмовать прыжок в четыре оборота. Если все, что связано со скольжением, хореографией, то есть с тем, чем интересно фигурное катание, решено, то все уходит в цифры. С приходом цифровых технологий мы уже ушли в цифры в подсчете оборотов. Прогресс остановить невозможно.
Я за то, чтобы техническая часть прогрессировала, но эстетическая и художественная составляющая не уступали. А у нас техника разбегается с эстетикой. У нас очень много ледовых шоу, на которых выходят и накручивают обороты. Пока фигуристы молоды и без травм», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем