Ирина Роднина: «Желаю нашему фигурному катанию в 2025 году триумфально вернуться на международный уровень. И показать всему миру все лучшее, что у нас есть»
Ирина Роднина пожелала российским фигуристам вернуться на международную арену.
«Желаю нашему фигурному катанию в 2025 году триумфально вернуться на международный уровень. Просто вернуться мало. И показать всему миру все лучшее, что у нас есть.
Надо вернуться мощно и триумфально. Фигуристам желаю здоровья, хорошего настроения и новых высоких достижений», – сказала Роднина.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Metaratings
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