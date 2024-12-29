Ирина Роднина: «Желаю нашему фигурному катанию в 2025 году триумфально вернуться на международный уровень. И показать всему миру все лучшее, что у нас есть»

Ирина Роднина пожелала российским фигуристам вернуться на международную арену.

«Желаю нашему фигурному катанию в 2025 году триумфально вернуться на международный уровень. Просто вернуться мало. И показать всему миру все лучшее, что у нас есть.

Надо вернуться мощно и триумфально. Фигуристам желаю здоровья, хорошего настроения и новых высоких достижений», – сказала Роднина.