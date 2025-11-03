Евгений Плющенко в день рождения: «В 43 жизнь только начинается – это я теперь знаю точно»

Евгений Плющенко: в 43 жизнь только начинается, это я теперь знаю точно.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что чувствует себя счастливым.

Сегодня, 3 ноября, Плющенко исполнилось 43 года. В этот день в Санкт-Петербурге также проходит его ледовое шоу «Спящая красавица».

«В свой день рождения рад выступать перед вами в моем родном городе на Неве, видеть и слышать моего великого тренера и наших зрителей!

Счастлив, что каждый мой день рождения традиционно мы с вами встречаемся на льду Ледового дворца! Счастлив, что у нас 3 аншлага с нашей шедевральной «Спящей красавицей». Счастлив, что со мной в шоу выступают мои сыновья – Арсений и Александр.

Моя жена и семья всегда рядом! А в 43 жизнь только начинается – это я теперь знаю точно! Спасибо, Санкт-Петербург за вашу любовь и преданность! Всех обнял ❤️», – написал Плющенко в своем телеграм-канале.