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Туктамышева о роли принцессы в шоу: «Игривая, немного избалованная, гротескная. Мне понравилось, такой образ подходит моему состоянию»

Елизавета Туктамышева оценила свой образ принцессы в ледовом шоу.

Чемпионка мира по фигурному катанию выступила в шоу «12 месяцев», которое проходит в Санкт-Петербурге.

«Приятно играть принцессу на льду. У меня два совершенно разных образа, но оба мне очень нравятся. Что в «Летучем корабле», где я играю Забаву. Светлую, добрую. Так и здесь, где я игривая, немного избалованная, немножко гротескная такая. Мне понравилось, такой образ подходит моему состоянию.

Мы в любом случае передаем свои эмоции, свой характер, образ, так что здесь все совмещается – и техника, и артистизм, и настроение. Стараемся работать на 100%.

Прошло пока всего одно шоу «12 месяцев», но мне кажется, хорошо зрители принимают. Когда было предыдущее шоу «Летучий корабль», все было прекрасно, зрители, дети очень хорошо реагировали на шутки. И сегодня очень приятно выступать было», – сказала Туктамышева.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
женское катание
logoсборная России
ледовые шоу
logoЕлизавета Туктамышева
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