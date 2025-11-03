  • Спортс
  • Некрасов о произвольном танце: «Созваниваемся с Ришо, стараемся с ним по максимуму пройти по всему. Из последнего он говорил, что в финале хочет больше скорости»
Некрасов о произвольном танце: «Созваниваемся с Ришо, стараемся с ним по максимуму пройти по всему. Из последнего он говорил, что в финале хочет больше скорости»

Кагановская и Некрасов рассказали, что обсуждают с Ришо свой произвольный танец.

Танцоры на льду Василиса Кагановская и Максим Некрасов прокомментировали выступление в произвольном танце на этапе Гран-при России в Красноярске (2-е место).

«Трудно сказать, что мы улучшились, много работали после предыдущего этапа, но у нас было всего три дня. Много работали над поддержкой в короткой, катали произвольный танец. Сейчас было выходить спокойнее, потому что все нервные клетки остались на предыдущем этапе. На этом этапе получилось себя отпустить и получать удовольствие от программы, а не думать о каждом шаге. Ощущение радости [испытываю], потому что нам обещали недельный отпуск», – сказала Кагановская.

«Нервов было чуть-чуть, но все равно соревновательная была и та неделя. С Бенуа [Ришо] мы созваниваемся, договариваемся о дне и времени и стараемся с ним по максимуму пройти по всему, что ему не нравится, или если надо что-то добавить. Из последнего он говорил, что в финале хочет больше скорости», – отметил Некрасов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
танцы на льду
logoВасилиса Кагановская
logoСерия Гран-при России
logoМаксим Некрасов
Красноярье
Бенуа Ришо
logoсборная России
