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Худайбердиева об интервью Загитовой и Медведевой: «Ведущие совершенно не подготовились к выпускам. Считаю преступлением делать такие пресные беседы»

Фигуристка Худайбердиева раскритиковала интервью Загитовой и Медведевой.

В ноябре Надежда Стрелец выпустила интервью с Алиной Загитовой, на следующий день у Ксении Собчак вышло интервью с Евгенией Медведевой.

«Буквально одновременно были сняты и, по всей видимости, выпущены два главных интервью фигурного катания в России этого года (неужели агенты фигуристок нет-нет да и проговаривают свои планы в медиаполе?).

Снова очень рабочая схема для кликбейта и обсуждений – Медведева против Загитовой, или Загитова против Медведевой, как вам удобнее. Вполне понятно, для чего это интервью понадобилось Жене – промо перед своим юбилеем. Зачем это было Алине? Наверное, это ее первое большое интервью не только на свою аудиторию.

Честно, мне не понравились обе эти работы: ведущие, по-моему мнению, совершенно не подготовились к выпускам. Ксения Анатольевна все время путала фамилии, названия соревнований и явно разговаривала с ухом, особо не вникая в детали очень интересной жизни Медведевой. Надин зачем-то исполнила copy+past с нашумевшим интервью Вали Карнавал, посадив Алину в то же кресло, в ту же позу, задавая нежнейшие вопросы.

Эти девушки – великие фигуристки. И раз появилась возможность познакомиться и раскрыть их личности, я считаю преступлением делать такие пресные беседы. Респект и Алине, и Жене. Выглядели и разговаривали девчонки максимально корректно», – написала Елизавета Худайбердиева в колонке на сайте «Матч ТВ».

Загитова выговорилась: слезы из-за «безызбежно», игнор от Медведевой, ошибка с грантом на 75 млн

«Я не извинилась перед Тутберидзе. Она передо мной тоже. Мы сильные и гордые». Медведева у Собчак

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Ксения Собчак
logoЕвгения Медведева
logoЕлизавета Худайбердиева
logoсборная России
Надежда Стрелец
logoАлина Загитова
женское катание
танцы на льду
Валя Карнавал
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