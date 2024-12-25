Худайбердиева о судействе: «В идеальном мире было бы славно немного «приземлиться» и получать баллы, потенциально похожие на международные. Но завышение есть во всех странах»

Елизавета Худайбердиева высказалась о завышении баллов на российских турнирах.

– В этом году все активно обсуждают оценки в танцах. Как относитесь к тому, что дуэты «уравнивают» по баллам?

– Я рада такой тенденции. Тем более что дуэты действительно близки друг к другу. В идеальном мире, конечно, было бы славно немного «приземлиться» и получать баллы, потенциально похожие на международные. Но завышение есть во всех видах и во всех странах.

– Смотрели ли в сезоне прокаты других пар? Кого из менее опытных дуэтов можете выделить?

– Смотрела, конечно. Мне импонируют пары Ирина Хавронина/Девид Нарижный и Василиса Кагановская/Максим Некрасов. Пусть Максу и Девиду 24 и 25 лет, но я думаю, это наши лидеры на следующее четырехлетие как минимум. Дай бог, чтобы было здоровье и взаимопонимание в паре, – сказала чемпионка России-2022/23 в танцах на льду Худайбердиева .

В нынешнем сезоне Худайбердиева в дуэте с Егором Базиным стала серебряным призером ЧР.