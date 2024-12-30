«Чайковская – это Коко Шанель в фигурном катании». Бутырская поздравила тренера с 85-летием

Мария Бутырская сравнила Елену Чайковскую с «Коко Шанель в фигурном катании».

30 декабря заслуженному тренеру России Чайковской исполнилось 85 лет. Под ее руководством Бутырская выиграла чемпионат мира в 1999 году.

«Елена Анатольевна интересна не только как специалист по фигурному катанию, но и как человек. Когда общаешься, получаешь настоящее удовольствие. К тому же она хороший психолог, который умеет привести в чувства в нужный момент. Но это работает только в том случае, если у тебя есть контакт. Не надо понимать, ее надо любить, уважать, слышать и полностью доверять.

Я была уже взрослая, когда к ней попала, и она дала мне максимум. Я не противоречила ей, хотя в том возрасте было сложно ломать себя. Мне все это было нужно. Чайковская – это все равно что другая планета.

В юбилей желаю ей оставаться собой – замечательной, красивой, стильной, умной, филигранной. Уникальная интеллигентность, Чайковская – это Коко Шанель в фигурном катании. Я горжусь, что с ней работала, что у нас хорошие отношения с этой великой женщиной. Она из тех людей, на которых мы все равняемся», – сказала Бутырская.