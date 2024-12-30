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Татьяна Навка: «Зачастую спортсмены, кто не меняет тренера, так и не становятся олимпийскими чемпионами, потому что остаются преданными тренеру. Я считаю, это неправильно»

Татьяна Навка считает правильным, что фигуристы меняют тренеров.

Олимпийская чемпионка 2006 года стала гостем подкаста «Произвольная программа» на Первом канале. В частности, она ответила на вопрос о возможной тренерской карьере.

«Знаешь, раньше я говорила: вообще не буду никогда тренером. Потому что я считаю, что это очень важная профессия и этой профессии нужно отдать всю свою жизнь. Она, честно, в какой-то степени даже немножко неблагодарная. Неблагодарная, но почему? Потому что побеждает ученик – он молодец. Проигрывает – тренер, значит, плохой.

Но это не главное. Главное, что ты вкладываешь, вкладываешь всю свою душу, жизнь, лишаешь семьи себя, [лишаешь] детей твоего внимания. Дети твои единственные – это дети на льду. И потом – они имеют на это право – они просто говорят: извините, мы пойдем к другому тренеру. Вот это ужасно.

Но я сейчас не обвиняю спортсменов, потому что у меня у самой была ситуация, когда я уходила из одиночного катания в танцы, когда-то я уходила от одного тренера к другому. И зачастую спортсмены те, кто не меняет тренера, они так и не становятся олимпийскими чемпионами, потому что они преданными остаются своему тренеру. И я считаю, что это неправильно. Жизнь спортсмена она короткая.

Никогда не говори никогда. Может быть, когда-нибудь, когда все мои дети вырастут и внуки вырастут, я [буду тренировать], вполне возможно», – сказала Навка.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Первый канал
logoсборная России
logoТатьяна Навка
logoРоман Костомаров
танцы на льду
переходы
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