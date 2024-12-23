Мишин о победе Дикиджи на чемпионате России: «Горжусь успехом нашего с Таней воспитанника Олега Татаурова»
Тренер Алексей Мишин заявил, что гордится успехом своего ученика Олега Татаурова.
Ученик Татаурова Владислав Дикиджи победил на чемпионате России по фигурному катанию в Омске. Серебро и бронзу завоевали ученики Мишина Глеб Лутфуллин и Евгений Семененко.
«Я горжусь успехом нашего с Таней воспитанника Олега, как и в целом достижением питерской школы фигурного катания. Она была представлена на этом чемпионате очень достойно», – сказал Мишин.
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Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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