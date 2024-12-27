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Загитова получила травму на репетиции шоу Навки: «Повредила руку, когда летала на стропах. Летать на петле было страшно, но я быстро адаптировалась и привыкла»

Алина Загитова получила травму руки на репетиции ледового шоу Татьяны Навки.

26 декабря в Санкт-Петербурге состоялась премьера шоу «Лебединое озеро» с участием олимпийской чемпионки по фигурному катанию Загитовой.

«Для подготовки этого шоу пришлось научиться летать. Я сегодня уже повредила руку, но ничего страшного для спортсмена. Все в порядке. Мы просто выходим и делаем свою работу.

Летать на петле было страшно, но я быстро адаптировалась и привыкла. Руку повредила именно, когда летала на стропах. Надеюсь, на шоу не будет заметно, что это сложно», – сказала Загитова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Комсомольская правда»
ледовые шоу
logoАлина Загитова
женское катание
logoсборная России
logoТатьяна Навка
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