Загитова получила травму на репетиции шоу Навки: «Повредила руку, когда летала на стропах. Летать на петле было страшно, но я быстро адаптировалась и привыкла»
Алина Загитова получила травму руки на репетиции ледового шоу Татьяны Навки.
26 декабря в Санкт-Петербурге состоялась премьера шоу «Лебединое озеро» с участием олимпийской чемпионки по фигурному катанию Загитовой.
«Для подготовки этого шоу пришлось научиться летать. Я сегодня уже повредила руку, но ничего страшного для спортсмена. Все в порядке. Мы просто выходим и делаем свою работу.
Летать на петле было страшно, но я быстро адаптировалась и привыкла. Руку повредила именно, когда летала на стропах. Надеюсь, на шоу не будет заметно, что это сложно», – сказала Загитова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Комсомольская правда»
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