Загитова получила травму на репетиции шоу Навки: «Повредила руку, когда летала на стропах. Летать на петле было страшно, но я быстро адаптировалась и привыкла»

Алина Загитова получила травму руки на репетиции ледового шоу Татьяны Навки.

26 декабря в Санкт-Петербурге состоялась премьера шоу «Лебединое озеро» с участием олимпийской чемпионки по фигурному катанию Загитовой .

«Для подготовки этого шоу пришлось научиться летать. Я сегодня уже повредила руку, но ничего страшного для спортсмена. Все в порядке. Мы просто выходим и делаем свою работу.

Летать на петле было страшно, но я быстро адаптировалась и привыкла. Руку повредила именно, когда летала на стропах. Надеюсь, на шоу не будет заметно, что это сложно», – сказала Загитова.