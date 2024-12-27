В Фонде культурных инициатив объяснили отказ в гранте для Загитовой: «Количество баллов по итогам экспертизы оказалось недостаточным для получения поддержки»

Президентский фонд культурных инициатив объяснил отказ Алине Загитовой в гранте.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию ранее запросила грант в размере 74,8 млн рублей на проведение ледового шоу «Алые паруса» в 2025 году, но заявка была отклонена.

«Заявка прошла экспертизу, проект оценивался тремя независимыми экспертами. Общее количество баллов по итогам экспертизы оказалось недостаточным для получения грантовой поддержки. Заявка набрала 68,67 балла. Минимальный проходной балл, необходимый для победы проектов, реализация которых предусматривает поддержку на сумму более 20 млн рублей, – 77.

В связи с недостаточным количеством баллов, полученных по результатам независимой экспертизы, проект не вошел в число победителей первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2025 года», – сообщили в фонде.