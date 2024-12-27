  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • В Фонде культурных инициатив объяснили отказ в гранте для Загитовой: «Количество баллов по итогам экспертизы оказалось недостаточным для получения поддержки»
6

В Фонде культурных инициатив объяснили отказ в гранте для Загитовой: «Количество баллов по итогам экспертизы оказалось недостаточным для получения поддержки»

Президентский фонд культурных инициатив объяснил отказ Алине Загитовой в гранте.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию ранее запросила грант в размере 74,8 млн рублей на проведение ледового шоу «Алые паруса» в 2025 году, но заявка была отклонена.

«Заявка прошла экспертизу, проект оценивался тремя независимыми экспертами. Общее количество баллов по итогам экспертизы оказалось недостаточным для получения грантовой поддержки. Заявка набрала 68,67 балла. Минимальный проходной балл, необходимый для победы проектов, реализация которых предусматривает поддержку на сумму более 20 млн рублей, – 77.

В связи с недостаточным количеством баллов, полученных по результатам независимой экспертизы, проект не вошел в число победителей первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2025 года», – сообщили в фонде.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
деньги
женское катание
logoАлина Загитова
ледовые шоу
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Бойкова о переходе к Тутберидзе: «В последний год у Москвиной моя психика уже не выдерживала»
4 минуты назад
Роднина о заявке Загитовой на грант в 74,8 млн: «Не знаю, зачем на коммерческое мероприятие запрашивать такую сумму»
7сегодня, 11:08
Загитова может подать доработанную заявку на грант для шоу до 6 февраля
15сегодня, 10:51
Загитова получила травму на репетиции шоу Навки: «Повредила руку, когда летала на стропах. Летать на петле было страшно, но я быстро адаптировалась и привыкла»
15сегодня, 09:31
Катарина Гербольдт: «Отбор на Олимпиаду будет жестким. Нужно быть уверенными, что мы отправляем лучших из лучших»
53сегодня, 06:37
Вайцеховская о допуске фигуристов: «Есть вариант, что это продолжение большой игры. И тут многое зависит от того, насколько мы будем готовы сдавать своих»
91сегодня, 06:34
Катарина Гербольдт: «Юные девочки могут исполнять многооборотные прыжки, это здорово. Но с точки зрения катания такие, как Фролова, мне импонируют больше»
172вчера, 17:49
Катарина Гербольдт: «Степанова и Букин для меня оставались и остаются фаворитами. Остальные пока проигрывают в мастерстве, матерости»
23вчера, 16:57
Навка о квалификации на Олимпиаду: «Сложный момент для выбора. В одиночном катании много хороших фигуристов»
36вчера, 16:44
Анастасия Волочкова: «Валиева для меня – человек года и лидер спорта. Она великий человек»
83вчера, 16:20
Ко всем новостям
Последние новости
Акатьева о возвращении: «Сомнений ни на секунду не было. Ни в один момент не думала, что могу вот так все бросить»
925 декабря, 07:58
Роднина об отказе Загитовой в гранте: «Нет смысла рассуждать, справедливо это или нет. Наверняка есть положения, где оговорены все особенности»
824 декабря, 09:23
Александр Тихонов о допуске фигуристов: «Соревноваться стоит даже на условиях урезанных составов. Если мы приедем полными в каждом виде программы, весь пьедестал будет за нами»
823 декабря, 13:49
Даниил Самсонов: «Точно подам заявку на «Русский вызов». По поводу прыжкового чемпионата пока не знаю точно – в этом году не очень хочется ехать»
223 декабря, 12:05
Вероника Яметова: «Не так чисто откатала программы, как хотелось, но я довольна. Это был мой первый опыт выступления на такой большой арене»
221 декабря, 12:38
Пресс-конференцию с призерами женских соревнований на чемпионате России отложили на полчаса из-за форс-мажора
1221 декабря, 12:24
Софья Чаплыгина: «За две недели до чемпионата России успела переболеть. Тяжело было восстанавливаться, если бы не болезнь, могла лучше откатать»
21 декабря, 10:40
Софья Чаплыгина: «Удивилась оценкам. Были ошибки, минус с каскада дал о себе знать. Поставлю себе четыре с минусом из пяти»
120 декабря, 15:23
«Не расстроились. Третье место – это очень круто». Хабибуллина и Княжук об итогах чемпионата России
220 декабря, 13:38
«Головная боль для руководителей – выбрать одного спортсмена, который не заболеет, справится с мандражом и отлично выступит». Ишмуратова о критериях ISU
420 декабря, 13:26
Рекомендуем