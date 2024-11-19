Базин о словах Букина «Свое место мы никому не отдадим»: «Чтобы быть царем зверей, мало вести себя по-царски. Нужно быть царем»
Худайбердиева и Базин высказались о соперничестве со Степановой и Букиным.
Александра Степанова и Иван Букин – трехкратные и действующие чемпионы России в танцах на льду. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин победили на чемпионате России-2024, когда Степанова и Букин пропускали сезон.
— Иван Букин в одном из интервью сказал: «Свое место мы никому не отдадим»…
Базин: Ответку сказать?
— Давай.
Базин: Есть у меня ответка. «Чтобы быть царем зверей, мало вести себя по-царски. Нужно быть царем». У нас сезон в самом разгаре, нечего еще отдавать…
Худайбердиева: Если Ваня Букин не хочет сдавать свои позиции, то мы работаем, чтобы подтвердить свой статус. Мы были и останемся навсегда чемпионами России. И сделаем все, чтобы стать двукратными.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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