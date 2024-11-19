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Базин о словах Букина «Свое место мы никому не отдадим»: «Чтобы быть царем зверей, мало вести себя по-царски. Нужно быть царем»

Худайбердиева и Базин высказались о соперничестве со Степановой и Букиным.

Александра Степанова и Иван Букин – трехкратные и действующие чемпионы России в танцах на льду. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин победили на чемпионате России-2024, когда Степанова и Букин пропускали сезон. 

— Иван Букин в одном из интервью сказал: «Свое место мы никому не отдадим»…

Базин: Ответку сказать?

— Давай.

Базин: Есть у меня ответка. «Чтобы быть царем зверей, мало вести себя по-царски. Нужно быть царем». У нас сезон в самом разгаре, нечего еще отдавать…

Худайбердиева: Если Ваня Букин не хочет сдавать свои позиции, то мы работаем, чтобы подтвердить свой статус. Мы были и останемся навсегда чемпионами России. И сделаем все, чтобы стать двукратными.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoсборная России
танцы на льду
logoАлександра Степанова
logoИван Букин
logoЕгор Базин
logoЕлизавета Худайбердиева
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