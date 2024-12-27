Козловский о паре с Бойковой: «В нашей карьере очень много невезения. Украдено столько шансов, причем не по нашей вине»

Дмитрий Козловский рассказал о частом невезении в спортивной карьере.

Козловский – чемпион Европы 2020 года в паре с Александрой Бойковой. В нынешнем сезоне они не участвуют в международных стартах из-за недопуска россиян, а на чемпионате страны заняли второе место.

«В целом я бы отметил, что в нашей с Сашей совместной карьере было очень много невезения по независящим от нас обстоятельствам. Что я имею в виду? Момент, когда мы начали выходить во взрослые, у нас был резкий, значительный подъем. Во второй взрослый сезон мы выигрываем первый этап Гран-при, затем второй. Побеждаем на чемпионате России и чемпионате Европы. Мы отлично готовы к чемпионату мира и… ковид.

Начинается ковидный год – болеем ковидом, и это тоже тяжело. Ладно, мы потихоньку входим в сезон, приезжаем на чемпионат мира – не получилось. Не получилось и на Олимпиаде. Но не редкость, когда первые Олимпийские игры складываются для спортсмена не самым удачным образом, плюс мы были очень молодыми, полными энергии бороться на международной арене.

Казалось бы, все, начинается наша четырехлетка – наша с Сашей, потому что наши возможности доходят до некого пика, наши позиции позволяют нам бороться за желаемые места. В нашем сознании начинался период, четыре года, когда у нас с Сашей была возможность по максимуму так или иначе выиграть свои титулы, получить свои медали. И… отстранение. Опять мимо. Сейчас история с одной квотой, тоже довольно специфичный момент.

У многих наших коллег по цеху, которые выступали до нас, – у Евгении Тарасовой с Владимиром Морозовым, у Максима Транькова с Татьяной Волосожар, у Ксении Столбовой с Федором Климовым, – у них была возможность, было очень много шансов взять свое, была длинная, я подчеркну, международная карьера, а у нас было украдено столько шансов, причем не по нашей вине.

Сколько мы пропустили чемпионатов мира, чемпионатов Европы, финалов Гран-при, этапов Гран-при? И все это складывается в то, что у нас есть сейчас. Это очень обидно, поскольку сил было потрачено колоссальное количество. Это очень сложно, непросто, мы во многом себе отказываем», – сказал Козловский.