21

Козловский о паре с Бойковой: «В нашей карьере очень много невезения. Украдено столько шансов, причем не по нашей вине»

Дмитрий Козловский рассказал о частом невезении в спортивной карьере.

Козловский – чемпион Европы 2020 года в паре с Александрой Бойковой. В нынешнем сезоне они не участвуют в международных стартах из-за недопуска россиян, а на чемпионате страны заняли второе место.

«В целом я бы отметил, что в нашей с Сашей совместной карьере было очень много невезения по независящим от нас обстоятельствам. Что я имею в виду? Момент, когда мы начали выходить во взрослые, у нас был резкий, значительный подъем. Во второй взрослый сезон мы выигрываем первый этап Гран-при, затем второй. Побеждаем на чемпионате России и чемпионате Европы. Мы отлично готовы к чемпионату мира и… ковид.

Начинается ковидный год – болеем ковидом, и это тоже тяжело. Ладно, мы потихоньку входим в сезон, приезжаем на чемпионат мира – не получилось. Не получилось и на Олимпиаде. Но не редкость, когда первые Олимпийские игры складываются для спортсмена не самым удачным образом, плюс мы были очень молодыми, полными энергии бороться на международной арене.

Казалось бы, все, начинается наша четырехлетка – наша с Сашей, потому что наши возможности доходят до некого пика, наши позиции позволяют нам бороться за желаемые места. В нашем сознании начинался период, четыре года, когда у нас с Сашей была возможность по максимуму так или иначе выиграть свои титулы, получить свои медали. И… отстранение. Опять мимо. Сейчас история с одной квотой, тоже довольно специфичный момент.

У многих наших коллег по цеху, которые выступали до нас, – у Евгении Тарасовой с Владимиром Морозовым, у Максима Транькова с Татьяной Волосожар, у Ксении Столбовой с Федором Климовым, – у них была возможность, было очень много шансов взять свое, была длинная, я подчеркну, международная карьера, а у нас было украдено столько шансов, причем не по нашей вине.

Сколько мы пропустили чемпионатов мира, чемпионатов Европы, финалов Гран-при, этапов Гран-при? И все это складывается в то, что у нас есть сейчас. Это очень обидно, поскольку сил было потрачено колоссальное количество. Это очень сложно, непросто, мы во многом себе отказываем», – сказал Козловский.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoчемпионат мира по фигурному катанию
logoчемпионат России
logoГран-при
logoДмитрий Козловский
logoкоронавирус
logoчемпионат Европы по фигурному катанию
пары
logoАлександра Бойкова
logoсборная России
logoОлимпийская сборная России
logoВладимир Морозов
logoТатьяна Волосожар
logoОлимпиада-2022
logoМаксим Траньков
logoКсения Столбова
logoФедор Климов
logoЕвгения Тарасова
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мишина и Галлямов стали трехкратными чемпионами России. Больше титулов ЧР только у двух пар
2220 декабря, 12:34
«Нам важны медали, а не люди». Изнанка нашей фигурки на Олимпиаде-2022
1112 октября, 10:20
Козловский о команднике на Олимпиаде-2022: «Тяжело было из-за того, что в моменте не было понятно, кто что катает. Мы рассчитывали на замены»
812 октября, 09:55
Рекомендуем
Главные новости
Бойкова о переходе к Тутберидзе: «В последний год у Москвиной моя психика уже не выдерживала»
3857 минут назад
В Фонде культурных инициатив объяснили отказ в гранте для Загитовой: «Количество баллов по итогам экспертизы оказалось недостаточным для получения поддержки»
15сегодня, 11:43
Роднина о заявке Загитовой на грант в 74,8 млн: «Не знаю, зачем на коммерческое мероприятие запрашивать такую сумму»
10сегодня, 11:08
Загитова может подать доработанную заявку на грант для шоу до 6 февраля
15сегодня, 10:51
Загитова получила травму на репетиции шоу Навки: «Повредила руку, когда летала на стропах. Летать на петле было страшно, но я быстро адаптировалась и привыкла»
19сегодня, 09:31
Катарина Гербольдт: «Отбор на Олимпиаду будет жестким. Нужно быть уверенными, что мы отправляем лучших из лучших»
53сегодня, 06:37
Вайцеховская о допуске фигуристов: «Есть вариант, что это продолжение большой игры. И тут многое зависит от того, насколько мы будем готовы сдавать своих»
92сегодня, 06:34
Катарина Гербольдт: «Юные девочки могут исполнять многооборотные прыжки, это здорово. Но с точки зрения катания такие, как Фролова, мне импонируют больше»
175вчера, 17:49
Катарина Гербольдт: «Степанова и Букин для меня оставались и остаются фаворитами. Остальные пока проигрывают в мастерстве, матерости»
23вчера, 16:57
Навка о квалификации на Олимпиаду: «Сложный момент для выбора. В одиночном катании много хороших фигуристов»
36вчера, 16:44
Ко всем новостям
Последние новости
Акатьева о возвращении: «Сомнений ни на секунду не было. Ни в один момент не думала, что могу вот так все бросить»
925 декабря, 07:58
Роднина об отказе Загитовой в гранте: «Нет смысла рассуждать, справедливо это или нет. Наверняка есть положения, где оговорены все особенности»
824 декабря, 09:23
Александр Тихонов о допуске фигуристов: «Соревноваться стоит даже на условиях урезанных составов. Если мы приедем полными в каждом виде программы, весь пьедестал будет за нами»
823 декабря, 13:49
Даниил Самсонов: «Точно подам заявку на «Русский вызов». По поводу прыжкового чемпионата пока не знаю точно – в этом году не очень хочется ехать»
223 декабря, 12:05
Вероника Яметова: «Не так чисто откатала программы, как хотелось, но я довольна. Это был мой первый опыт выступления на такой большой арене»
221 декабря, 12:38
Пресс-конференцию с призерами женских соревнований на чемпионате России отложили на полчаса из-за форс-мажора
1221 декабря, 12:24
Софья Чаплыгина: «За две недели до чемпионата России успела переболеть. Тяжело было восстанавливаться, если бы не болезнь, могла лучше откатать»
21 декабря, 10:40
Софья Чаплыгина: «Удивилась оценкам. Были ошибки, минус с каскада дал о себе знать. Поставлю себе четыре с минусом из пяти»
120 декабря, 15:23
«Не расстроились. Третье место – это очень круто». Хабибуллина и Княжук об итогах чемпионата России
220 декабря, 13:38
«Головная боль для руководителей – выбрать одного спортсмена, который не заболеет, справится с мандражом и отлично выступит». Ишмуратова о критериях ISU
420 декабря, 13:26
Рекомендуем