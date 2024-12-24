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Журова об отказе Загитовой в гранте: «Сумма завышенная, думаю. Получается, она не обосновала необходимость этой суммы»

Журова считает, что сумма гранта, который хотела получить Загитова, завышена.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова запросила у Президентского фонда культурных инициатив грант в размере 74,8 млн рублей на шоу «Алые паруса». Запрос составил 100% от суммы реализации проекта. По итогам конкурса проект не получил поддержки.

«Президентские гранты не получают многие люди. И фамилия, известность человека в данном случае не повлияют. Загитова ты или нет, все равны в данном случае.

Бывает, что многие очень хорошие общественные проекты с первого раза не получают гранты. Я тоже с первого раза не получала.

По неопытности Загитова могла неправильно оформить документы. В комиссии очень строго к этому относятся.

Сумма завышенная, думаю. И этот фактор тоже мог быть одной из причин не дать грант. Получается, Загитова не обосновала необходимость этой суммы», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
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