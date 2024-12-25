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Сергей Лазарев о Загитовой: «Потрясающая и невероятная фигуристка. Я болел и переживал за Алину на всех соревнованиях, радовался ее победам»

Певец Сергей Лазарев назвал Алину Загитову невероятной фигуристкой.

Накануне Загитова выступила под живое исполнение песни Лазарева «В самое сердце» на шоу «Волшебство на льду» в Москве. 

«Алина Загитова – потрясающая и невероятная фигуристка, чемпионка России, чемпионка Европы, чемпионка мира, олимпийская чемпионка! Я помню, как я болел и переживал за Алину на всех соревнованиях, как радовался ее победам и хотел сказать ей слова восхищения лично!

И вот, спустя время, мне не просто удалось это сделать, но еще и исполнить совместный номер во время ледового шоу, когда Алина каталась под мою песню!

Мне кажется, что фигуристы – это полубоги. То, что творят они на льду, какой невероятной выносливостью обладают – невообразимо! Это восхищает! Вы любите фигурное катание?» – написал Лазарев в соцсети.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница Лазарева в соцсети
ледовые шоу
logoсборная России
logoАлина Загитова
женское катание
музыка
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