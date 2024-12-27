Катарина Гербольдт: «Отбор на Олимпиаду будет жестким. Нужно быть уверенными, что мы отправляем лучших из лучших»

Гербольдт считает, что отбор на Олимпиаду-2026 в фигурном катании будет жестким.

«Отбор будет жестким. Иначе не скажешь. Нужно быть уверенными, что мы отправляем лучших из лучших. Я не раз говорила в своих интервью: у нас в каждом виде катаются лучшие из лучших. Так что есть из кого выбирать. Конкуренция делает нас сильнее. Несмотря на долгую изоляцию, общий уровень российского фигурного катания не упал, а где-то даже и вырос.

Решать будет федерация, это их работа, и им виднее, как лучше поступить. Любая наша четверка, если брать из числа тех спортсменов, кто попал в призовую тройку на ЧР, будет достойна ехать на Олимпиаду и сможет там достойно выступить», – рассказала Катарина Гербольдт .