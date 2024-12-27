5

Катарина Гербольдт: «Отбор на Олимпиаду будет жестким. Нужно быть уверенными, что мы отправляем лучших из лучших»

Гербольдт считает, что отбор на Олимпиаду-2026 в фигурном катании будет жестким.

«Отбор будет жестким. Иначе не скажешь. Нужно быть уверенными, что мы отправляем лучших из лучших. Я не раз говорила в своих интервью: у нас в каждом виде катаются лучшие из лучших. Так что есть из кого выбирать. Конкуренция делает нас сильнее. Несмотря на долгую изоляцию, общий уровень российского фигурного катания не упал, а где-то даже и вырос.

Решать будет федерация, это их работа, и им виднее, как лучше поступить. Любая наша четверка, если брать из числа тех спортсменов, кто попал в призовую тройку на ЧР, будет достойна ехать на Олимпиаду и сможет там достойно выступить», – рассказала Катарина Гербольдт.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Чемпионат
logoОлимпиада-2026
logoсборная России
Катарина Гербольдт
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Вайцеховская о допуске фигуристов: «Есть вариант, что это продолжение большой игры. И тут многое зависит от того, насколько мы будем готовы сдавать своих»
534 минуты назад
Катарина Гербольдт: «Юные девочки могут исполнять многооборотные прыжки, это здорово. Но с точки зрения катания такие, как Фролова, мне импонируют больше»
142вчера, 17:49
Катарина Гербольдт: «Степанова и Букин для меня оставались и остаются фаворитами. Остальные пока проигрывают в мастерстве, матерости»
22вчера, 16:57
Рекомендуем
Главные новости
Вайцеховская о допуске фигуристов: «Есть вариант, что это продолжение большой игры. И тут многое зависит от того, насколько мы будем готовы сдавать своих»
534 минуты назад
Катарина Гербольдт: «Юные девочки могут исполнять многооборотные прыжки, это здорово. Но с точки зрения катания такие, как Фролова, мне импонируют больше»
142вчера, 17:49
Катарина Гербольдт: «Степанова и Букин для меня оставались и остаются фаворитами. Остальные пока проигрывают в мастерстве, матерости»
22вчера, 16:57
Навка о квалификации на Олимпиаду: «Сложный момент для выбора. В одиночном катании много хороших фигуристов»
36вчера, 16:44
Анастасия Волочкова: «Валиева для меня – человек года и лидер спорта. Она великий человек»
75вчера, 16:20
Евгения Медведева выступит на открытии катка в Ташкенте
56вчера, 16:02
Татауров на вопрос, готов ли конкурировать с группой Тутберидзе в женском катании: «Почему бы и нет? Я пытаюсь это сделать, но пока не получается»
23вчера, 15:12
Татьяна Тарасова: «Главное разочарование этого года – что мы не выступаем на чемпионатах Европы и мира. Мы бы там выигрывали»
9вчера, 14:12
Роман Савосин: «Мои тренировки сейчас выглядят иначе, нежели в те времена, когда я начинал серьезно работать. На первый план выходит не объем работы, а поддержание формы»
2вчера, 13:56
Евгений Семененко: «Я сознательно пошел учиться в медицинский вуз, где учеба довольно сложная, конечно, это выбор профессии на будущее»
34вчера, 13:38
Ко всем новостям
Последние новости
Акатьева о возвращении: «Сомнений ни на секунду не было. Ни в один момент не думала, что могу вот так все бросить»
925 декабря, 07:58
Роднина об отказе Загитовой в гранте: «Нет смысла рассуждать, справедливо это или нет. Наверняка есть положения, где оговорены все особенности»
824 декабря, 09:23
Александр Тихонов о допуске фигуристов: «Соревноваться стоит даже на условиях урезанных составов. Если мы приедем полными в каждом виде программы, весь пьедестал будет за нами»
823 декабря, 13:49
Даниил Самсонов: «Точно подам заявку на «Русский вызов». По поводу прыжкового чемпионата пока не знаю точно – в этом году не очень хочется ехать»
223 декабря, 12:05
Вероника Яметова: «Не так чисто откатала программы, как хотелось, но я довольна. Это был мой первый опыт выступления на такой большой арене»
221 декабря, 12:38
Пресс-конференцию с призерами женских соревнований на чемпионате России отложили на полчаса из-за форс-мажора
1221 декабря, 12:24
Софья Чаплыгина: «За две недели до чемпионата России успела переболеть. Тяжело было восстанавливаться, если бы не болезнь, могла лучше откатать»
21 декабря, 10:40
Софья Чаплыгина: «Удивилась оценкам. Были ошибки, минус с каскада дал о себе знать. Поставлю себе четыре с минусом из пяти»
120 декабря, 15:23
«Не расстроились. Третье место – это очень круто». Хабибуллина и Княжук об итогах чемпионата России
220 декабря, 13:38
«Головная боль для руководителей – выбрать одного спортсмена, который не заболеет, справится с мандражом и отлично выступит». Ишмуратова о критериях ISU
420 декабря, 13:26
Рекомендуем