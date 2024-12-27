Вайцеховская о допуске фигуристов: «Есть вариант, что это продолжение большой игры. И тут многое зависит от того, насколько мы будем готовы сдавать своих»
Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к отбору на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе.
«Вообще, вернувшись вчера от фигуристов из Питера, лишний раз убедилась, что тему так или иначе продолжают обсуждать все. На мой взгляд, тут важно понять, что стало поводом к таким вроде бы позитивным внешне подвижкам.
Первый вариант, в который я сама не слишком верю, что в мировом сообществе взыграл здравый смысл и там решили, что без российских атлетов им плохо, неинтересно и безденежно. В этом случае наших сильнейших фигуристов должны, как мне кажется, допустить к квалификационным турнирам вне зависимости от того, есть им к чему придраться в отношении Петросян или Галлямова с Мишиной, или нет. И за своих сильнейших, безусловно, стоит биться до последнего.
Второй вариант — банальное продолжение большой игры, где всё сводится к процитированному выше: «сломать, унизить, заставить действовать по своему сценарию». И вот тут очень многое зависит от того, насколько мы будем готовы этому поддаться. Насколько (если называть вещи своими именами) будем готовы сдавать своих», – написала Вайцеховская.
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