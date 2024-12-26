Татауров на вопрос, готов ли конкурировать с группой Тутберидзе в женском катании: «Почему бы и нет? Я пытаюсь это сделать, но пока не получается»
Тренер Олег Татауров ответил на вопрос, готов ли конкурировать с Тутберидзе.
Ученик Татаурова Владислав Дикиджи победил на чемпионате России в Омске.
Тренеру задали вопрос, готов ли он конкурировать с группой Этери Тутберидзе в женском одиночном катании.
«Почему бы и нет? Я пытаюсь это сделать, но, к сожалению, пока не получается. Если б я этого не пробовал, то не считал бы, что это возможно. Надо же всегда догонять. В начале и в мальчиках мы были слабенькими. Но это нормальный процесс жизни.
У меня нет цели опередить тренера. Есть задача подготовить своего ученика, чтобы он стал лучшим. А соперничество с тренерами отсутствует», – сказал Татауров.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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