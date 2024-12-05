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Дмитрий Кузнецов: «Самое интересное – не кто как откатался, а что за катком. И тут Плющенко и Рудковская сработали на фигурное катание»

Журналист Дмитрий Кузнецов не понимает, какой Евгений Плющенко тренер.

«Думаю, по результатам видно, что у «Ангелов Плющенко» трудности определенно есть. У них явно не лучший период сейчас. Там много травм – не готов делать выводы, что там врач какой-то не такой. Может, так получается – как в казино: всем выпало одновременно, что все травмируются или болеют.

Результаты отстают от того, что хотелось бы. Может быть, их фокус сместился в сторону ледовых шоу.

Я пишу про это. Я не говорил, что Плющенко – плохой тренер, но у нас был текст с заголовком «Отпадшие ангелы», что-то такое.

Честно, я до сих пор не могу понять, какой Плющенко тренер. Я так понимаю, он дает хорошие нагрузки – по физике все нормально. Но с точки зрения психологии его подопечные не всегда готовы до конца.

При этом могут произойти удивительные вещи: Трусова может поднять себя с 15-го на 3-е место чемпионата мира, а может в короткой провалиться. Абсолютная нестабильность.

Мне скорее нравится в целом явление Плющенко и Рудковской, их медиаэффект. Самое интересное – не кто как откатался, а что за катком. И касательно этого Плющенко и Рудковская сработали на фигурное катание. Стало интереснее. И противостояние с Тутберидзе медийно очень нужно было фигурному катанию», – сказал Кузнецов в подкасте «Чистый хвост».

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: подкаст «Чистый хвост»
logoЭтери Тутберидзе
logoЯна Рудковская
logoсборная России
мужское катание
logoАкадемия Плющенко
женское катание
logoЕвгений Плющенко
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