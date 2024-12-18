Антон Сихарулидзе: «Не думаю, что в мужском катании мы сейчас впереди планеты всей. Но у нас невероятная конкуренция»

Антон Сихарулидзе оценил уровень российских фигуристов на фоне иностранных.

«Когда мы говорим об уровне лидеров, сравнивая их заочно, это неправильно, но вместе с тем одним глазом хочется посмотреть, а где мы будем. Мы смотрим все международные соревнования, интересуемся всеми турнирами, анализируя наших, сравнивая. Хотя, повторюсь, это так себе сравнение.

У нас есть два вида – женское одиночное и парное катание, где даже невооруженным взглядом понятно, что наши девочки и пары конкурентоспособны, они одни из лидеров. Здесь вопросов нет – это очевидно.

Если говорить про мужское одиночное катание, не думаю, что мы сейчас впереди планеты всей. В мужском одиночном катании много ребят, в том числе русский американец [Илья ] Малинин.

Но у нас невероятная конкуренция, соревнования смотреть очень интересно, настоящая бойня. Такая конкуренция двигает их вперед – они катаются с каждым годом все лучше и лучше, они растут. Думаю, за года четыре у нас может появиться один-два-три парня, которые будут конкурентоспособны с лучшими в мире. У нас для этого есть все предпосылки, они пашут.

И танцы – говорить, что наша танцевальная команда впереди планеты всей, рановато, но мы с огромной надеждой смотрим на четыре-восемь лет вперед. Цикл 2026-2030, 2030-2034 видится нам очень перспективным», – сказал и. о. президента ФФККР .

Наши фигуристы разогнали конкуренцию до экстремальной. У кого выше шансы на золото ЧР?

Говорят, Россия безнадежно отстала от мира в танцах на льду. Так ли это?