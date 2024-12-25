«Предложили пожить у тренера, аргументируя, что так добираться до катка проще. На следующий день меня в этой группе не было». Шаботова об уходе от тренера

Фигуристка рассказала, как ушла из группы после предложения пожить у тренера.

– Сейчас за рубежом разворачивается сразу несколько скандалов о домогательствах, сексуализированном насилии. Такие истории есть в России?

– Я не могу сказать про зарубежные истории. Но в России я слышала про не совсем уместные прикосновения от тренера.

Могу рассказать свою историю – я попала к одному тренеру, у которого давно хотела потренироваться. Не буду называть имени, но его многие знают. После первой тренировки он ко мне подошел и говорит: «Настя, ты только не влюбляйся в меня». А остальное, мол, хорошо.

Я думаю – интересно. Конечно, это вызвало отторжение, но я маленькая девчонка, не понимаю, что от меня тренер хочет. Мне было 16 лет. Спустя короткое время мне предложили пожить у тренера, аргументируя это тем, что так добираться до катка проще. На следующий день меня в этой группе не было. Я ушла, – рассказала фигуристка Анастасия Шаботова .