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Шаботова об исключении из сборной Украины: «Среди причин не было лайка посту Плющенко. Думаю, настоящая причина – что я не присутствовала в стране»

Шаботова опровергла, что ушла из сборной Украины из-за лайка к посту Плющенко.

Фигуристка Анастасия Шаботова с 2019 года выступала за Украину, но в марте 2022-го была исключена из команды.

После Олимпиады [2022 года] ты ушла, вернее, тебя ушли. Правда из-за лайка Евгению Плющенко?

– Ты веришь в это? Вот ты следишь за тем, кто кому ставит лайки? Я не слежу и людям не советую. Тот лайк я поставила за классное видео, и для меня Евгений Викторович всегда был и остается звездой фигурного катания. Да, я не досмотрела видео до конца, и оказалось, в нем была поддержка боевых действий. Хотя мой лайк совершенно не значит поддержку.

Приехав с Олимпиады, я уже понимала, что расставание может произойти, еще до лайков. Я прилетела в Москву, как мне и сказали, готовиться к чемпионату мира. Это не моя самодеятельность.

Меня предупреждали, что на такой исход событий стоит рассчитывать. Произошло все странно. За неделю до чемпионата мира маме позвонили из украинской федерации и объяснили, что в нашей стране сейчас не время праздника, а чемпионат мира в некотором смысле праздник, скорее всего, команда не поедет. Окей, я пошла отдыхать. Через несколько дней я позвонила девочке, выступавшей со мной в команде, а она говорит: «Дела нормально, прилетели вот на чемпионат мира, сейчас выступать будем. А ты где?»

Прошел чемпионат мира, мама связалась с федерацией – и мне потом просто прислали письмо об увольнении из сборной. Среди причин не было лайка посту Плющенко. Думаю, настоящей причиной было то, что я не присутствовала в стране. Но если бы они хотели и сказали – конечно, подготовку можно было провести не в Москве, – рассказала Шаботова.

На данный момент 18-летняя Шаботова работает тренером в России.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЕвгений Плющенко
logoАнастасия Шаботова
logoсборная России
женское катание
logoсборная Украины
переходы
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