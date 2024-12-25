Шаботова о словах про «правильный допинг»: «Дико стыдно и обидно. Я просто прочитала вопросы, которые мне задавали, а люди восприняли это как утверждения»

Фигуристка Анастасия Шаботова объяснила слова про «правильный допинг».

В 2019 году Шаботова , которой на тот момент было 13 лет, отвечала в инстаграме на вопросы, в частности, о способах выступать стабильно: «Выпить много допинга – и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить ».

– В 2019 году ты рассказала про допинг в группе Тутберидзе. Можем это обсудить?

– Это нужно обсудить! Это был прямой эфир в инстаграм. На эфире было четыре человека. Я просто прочитала вопросы, которые мне задавали, а люди восприняли это как утверждения. Но в любом случае это не нужно было даже обсуждать.

– Потом последовали извинения.

– Да, я сняла плачущее видео. Что я извиняюсь перед всеми, сказала глупость.

– Тебя заставили?

– Да нет, никого не заставляли, но меня попросили. Я и сама хотела это сделать, была в ужасном состоянии. Дико стыдно и обидно. Меня огорчила реакция людей на слова ребенка и то, что я была такая глупая в моменте.

– Но все мы помним ситуацию на Олимпиаде с Камилой Валиевой. И на твои слова можно посмотреть с другой стороны. Разве ты отчасти не сказала правду?

– Посмотреть по-другому – можно. Есть ли в них правда... Не знаю, – ответила Шаботова.

Также в 2019-м Шаботова перешла в сборную Украины, за которую позже выступила на Олимпиаде-2022 в Пекине и заняла 30-е место. Сейчас фигуристка работает тренером в России.