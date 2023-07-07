Анастасия Шаботова: «На днях я выйду на лед и буду тренироваться в полном объеме. Я набралась сил и терпения, чтобы продолжать борьбу»

Теги сборная Украины женское катание Анастасия Шаботова Фигурное катание

Фигуристка Анастасия Шаботова, исключенная из сборной Украины, намерена продолжить карьеру.

«Миллионы людей задаются вопросом, куда я пропала... Действительно, я ушла из мира фигурного катания сразу после Олимпиады на год. Я долго не тренировалась, и это было исключительно мое желание.

Хочу сделать небольшое заявление, кто-то будет за меня рад, а кто-то огорчен. На днях я выйду на лед и буду тренироваться в полном объеме. Я набралась сил и терпения, чтобы продолжать борьбу. Увидимся в 2024 году», – написала спортсменка.

Шаботова до 2019 года выступала за Россию, потом сменила спортивное гражданство. В марте 2022-го ее исключили из состава сборной Украины.

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2 комментария

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Elena Polkina
Ну что ж , удачи. Когда была совсем ребенком ляпнула лишнего, зато на ОИ она одна поддержала нашу сборную и Камилу.
+5
0
+5
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Olga.t
"МИЛЛИОНЫ людей задаются вопросом куда я пропала")))
Ахаха)
+1
-1
0
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